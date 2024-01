PBLVEPB - [SPOILER] - Affrontement entre Ariane et l'équipe

Ariane demande à Patrick et Jean-Paul de la couvrir... Mais les deux policiers ne sont pas très coopératifs aujourd'hui. Pour autant, Ariane ne se laissera pas faire comme ça ! Spoiler de l'épisode 18 de Plus belle la vie, encore plus belle.