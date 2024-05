PBLVEPB - [SPOILER] - Alerte incendie au pavillon des fleurs

Alors qu'elles sont bloquées au pavillon des fleurs depuis de très (trop) longues minutes, Vanessa Kepler vrille complètement et tente de mettre le feu au bâtiment. Blanche est sans dessus dessous ! Spoiler de l'épisode 88 de Plus belle la vie, encore plus belle.