PBLVEPB - [SPOILER] - Apolline dépasse les bornes

Si Apolline est douée dans son travail, elle ne garde pas sa langue dans sa poche. Cette affaire avec l'ex d'Ulysse la prend aux trippes... Elle ne peut se retenir et avoue avoir fouillé dans le téléphone de Kepler. Pour lui, ça en est trop ! Spoiler de l'épisode 112 de Plus belle la vie, encore plus belle.