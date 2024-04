PBLVEPB - [SPOILER] - Apolline et Ulysse vont-ils trouver un arrangement ?

Apolline est audacieuse et ne lâche pas l'affaire ! Elle interrompt Maître Kepler au Mistral et arrive à obtenir son écoute. Ses arguments pourraient la mener à son but... Spoiler de l'épisode 70 de Plus belle la vie, encore plus belle.