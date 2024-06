PBLVEPB - [SPOILER] - Apolline recadre Ulysse

On savait qu'elle ne manquait pas d'air, mais on n'était pas au bout de nos surprises. Quand elle comprend la volonté de l'ex d'Ulysse... elle est hors d'elle. Elle compte bien le faire savoir à Kepler. Spoiler de l'épisode 111 de Plus belle la vie, encore plus belle.