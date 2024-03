PBLVEPB - [SPOILER] - Ariane et Eric sont démasqués...

Ariane semble marquer tous les points auprès de l'ASE... à moins que monsieur Billard soit une proche connaissance d'Eric. Le plan de Zoé et Arianne pourrait bien tomber à l'eau ! Spoiler de l'épisode 60 de Plus belle la vie, encore plus belle.