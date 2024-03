PBLVEPB - [SPOILER] - Ariane se livre sur son enfance difficile...

Si Ariane en connaît de plus en plus sur sa fille; Zoé, elle, ne connaît rien de l'enfance de sa mère... La policière se confie sur son père violent et le quotidien dans une caravane ! Spoiler de l'épisode 58 de Plus belle la vie, encore plus belle.