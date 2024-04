PBLVEPB - [SPOILER] - Aya avoue tout à Djawad

Aya se confie à son frère. Elle va bientôt être convoquée au commissariat dans l'affaire de la mort de Betty et un détail l'inquiète... Lorsque Djawad prend connaissance de l'erreur terrible de sa sœur, c'est le drame. Spoiler de l'épisode 85 de Plus belle la vie, encore plus belle.