PBLVEPB - [SPOILER] - Aya prépare un dîner romantique

Aya est sous pression. Elle prépare un repas pour Ophélie et Mattéo, afin qu'ils célèbrent leur amour dignement. Une occasion aussi de rappeler à Kilian son échec amoureux avec Aya... Spoiler de l'épisode 109 de Plus belle la vie, encore plus belle.