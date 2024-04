PBLVEPB - [SPOILER] - Barbara abandonne le Mistral

Barbara fait une annonce à Thomas. Les traces de sang retrouvées dans la cuisine l'inquiètent... Ce n'est plus possible pour elle de travailler dans ces conditions. Gabriel n'est pas complètement en désaccord avec la cheffe. Un véritable coup dur pour Thomas ! Spoiler de l'épisode 86 de Plus belle la vie, encore plus belle.