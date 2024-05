PBLVEPB - [SPOILER] - Barbara doit-elle porter plainte ?

Depuis des jours, Barbara est victime d'une vague de haine sur les réseaux sociaux. On les accuse, elle et Abdel, d'être les responsables de l'effondrement... Babeth l'encourage à aller au commissariat. Spoiler de l'épisode 99 de Plus belle la vie, encore plus belle.