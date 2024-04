PBLVEPB - [SPOILER] - Blanche a des doutes sur Vanessa Kepler

Blanche et Luna porteront leur projet haut et fort jusqu'au bout ! Mais quelque chose chagrine Blanche. Elle ne fait que penser à Vanessa. Dès qu'elle la voit, elle ressent une drôle de sensation. Et si elle connaissait personnellement la richissime Kepler ? Spoiler de l'épisode 82 de Plus belle la vie, encore plus belle.