PBLVEPB - [SPOILER] - Blanche découvre l'impensable

Alors qu'ils sont sur le point d'atteindre leur objectif, la tension monte entre Maxime et Cécilia... Elle sent que son bien-aimé lui échappe et l'embrasse de force ! Blanche assiste, outrée, à la scène. Spoiler de l'épisode 50 de Plus belle la vie, encore plus belle.