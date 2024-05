PBLVEPB - [SPOILER] - Blanche va récupérer le pavillon des fleurs

Alors que Blanche et Luna s'adonnent à un bras de fer sans fin avec Kepler, Banche pourrait bien avoir trouvé LA solution de récupérer le pavillon des fleurs. Un certain Armand Louis change tout dans l'équation ! Spoiler de l'épisode 92 de Plus belle la vie, encore plus belle.