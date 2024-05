PBLVEPB - [SPOILER] - Boher convoque Yolande au commissariat

Yolande se rend au commissariat sous les ordres de Jean-Paul. La grand-mère a couvert Lucie lorsqu'elle séchait les cours, et ce n'est pas pour plaire au papa. Il l'interroge ! Spoiler de l'épisode 98 de Plus belle la vie, encore plus belle.