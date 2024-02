PBLVEPB - [SPOILER] - Boher et Babeth recadrent Patrick

Boher et Babeth ont fait toutes les vérifications nécessaires. Maxime semble l'homme idéal ! Ils demandent à Patrick de se rendre à l'évidence et de lâcher l'affaire... Spoiler de l'épisode 38 de Plus belle la vie, encore plus belle.