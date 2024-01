PBLVEPB - [SPOILER] - Boher très inquiet pour Ariane

Ariane est complètement sous le choc... Son passé lui revient soudainement en plein visage. Personne n'était au courant. Comment va-t-elle annoncer ça à ses proches ? Comment gérera-t-elle la situation ? Boher est très inquiet pour son ex, amie, collègue... Spoiler de l'épisode 12 de Plus belle la vie, encore plus belle.