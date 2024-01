PBLVEPB - [SPOILER] - C'est chaud entre Estelle et Djawad !

Au petit matin, Estelle et Djawad vivent un moment suspendu ! Dans les bras l'un de l'autre, ce doux réveil a un goût de sensualité, de bonheur et de douceur... Qui choisira Estelle : Francesco ou Djawad ? Son choix semble tout écrit. Spoiler de l'épisode 12 de Plus belle la vie, encore plus belle.