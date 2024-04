PBLVEPB - [SPOILER] - C'est fini entre Thomas et Gabriel ?

Décidément, ça ne s'arrange pas entre Thomas et Gabriel... Alors que l'un met fin à sa thérapie, l'autre tient à s'excuser. Arriveront-t-ils à réparer cette cassure ? Spoiler de l'épisode 65 de Plus belle la vie, encore plus belle.