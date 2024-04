PBLVEPB - [SPOILER] - C’est la panique pour Barbara !

Alors que Barbara a pris la décision d'enlever Yaël de la crèche suite aux accusations de Jules, elle se retrouve sans moyen de garde... En cuisine, entre les coups de téléphone, le service du midi et le petit : c'est la panique ! Spoiler de l'épisode 67 de Plus belle la vie, encore plus belle.