PBLVEPB - [SPOILER] - C'est la rupture entre Ariane et Eric !

Le plan machiavélique touche à sa fin... chacun rentre chez soi ! Même si tout ne s'est pas passé comme prévu, Ariane et Eric sont émus de se séparer. Spoiler de l'épisode 64 de Plus belle la vie, encore plus belle.