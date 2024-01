PBLVEPB - [SPOILER] - C'est l'heure de la confrontation entre Ariane et sa fille

Ariane souhaite en savoir un peu plus au sujet de sa fille, abandonnée 15 ans plus tôt ! Les révélations de la jeune fille transcendent la policière... Une chose est sûre, on sait de qui elle tient son caractère bien trempé ! Spoiler de l'épisode 14 de Plus belle la vie, encore plus belle.