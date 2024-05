PBLVEPB - [SPOILER] - C’est officiel : Blanche et Luna obtiennent le local

Enfin, Luna et Blanche ont obtenu gain de cause ! Elles ont du mal à croire que le Pavillon des Fleurs est à elles... Léa leur rend visite et officialise ! Spoiler de l'épisode 97 de Plus belle la vie, encore plus belle.