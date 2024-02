PBLVEPB - [SPOILER] - Jennifer et Samuel, une évidence ?

Jennifer est au commissariat, elle présente ses excuses à Samuel... S'en suit un échange, que Morgane juge issu d'une comédie romantique ! Et oui ces deux-là pensent être discrets, mais Jean-Paul, Patrick et Morgane les espionnent de très près. Chacun y va de son petit commentaire... Spoiler de l'épisode 24 de Plus belle la vie, encore plus belle.