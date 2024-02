PBLVEPB - [SPOILER] - Déjà la rupture entre Samuel et Jennifer...

Au Mistral, Jennifer a quelque chose à dire à Samuel ! C'était peut-être une bêtise leur baiser… Ils ne sont d'accords pour rien et s'opposent sur tout. C'est déjà la fin entre ces deux-là… Jusqu'à quand ? Spoiler de l'épisode 31 de Plus belle la vie, encore plus belle.