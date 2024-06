PBLVEPB - [SPOILER] - Départ de Marseille pour les Boher ?

Depuis cette affaire de harcèlement, Lucie redoute de croiser Mickael. Léa comprend que la jeune fille a besoin d'exprimer ce qu'elle ressent et la colère qui sommeille en elle. La seule solution est-elle de quitter Marseille ? Spoiler de l'épisode 122 de Plus belle la vie, encore plus belle.