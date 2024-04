PBLVEPB - [SPOILER] - Divorce en cours au Mistral

Thomas a vu juste ! Aya et Kilian s'apprécient vraiment... On ne sait pas comment ceci évoluera mais ça aura au moins permis au jeune homme de comprendre qu'il faut désormais tourner la page avec son ex-femme, Betty. Il lui a donc écrit... pour demander le divorce ! Spoiler de l'épisode 70 de Plus belle la vie, encore plus belle.