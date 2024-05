PBLVEPB - [SPOILER] - Djawad et Aya quittent le quartier

Les évènements récents sont difficiles à encaisser pour Aya... Djawad la conseille et essaye de la soutenir au mieux. Si la bonne meilleure solution était de quitter Marseille ? Spoiler de l'épisode 100 de Plus belle la vie, encore plus belle.