PBLVEPB - [SPOILER] - Djawad et Thomas s'unissent !

Au bar du Mistral, Thomas, sans Barbara et Kilian, est débordé... Djawad refuse de laisser, lui aussi, tomber son ami. Les deux hommes décident de mener l'enquête, de leur côté ! Spoiler de l'épisode 88 de Plus belle la vie, encore plus belle.