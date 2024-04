PBLVEPB - [SPOILER] - Djawad veut éloigner Aya du Mistral

Djawad présente à Thomas sa volonté de préserver sa sœur et de l'éloigner du Mistral. Le suicide de Betty remue tout le quartier... et Kilian est le principal suspect. De quoi inquiéter le frère d'Aya ! Spoiler de l'épisode 82 de Plus belle la vie, encore plus belle.