PBLVEPB - [SPOILER] - Eric, père adoptif ?

Qui l'aurait cru, Zoé est prête à tout pour que sa mère puisse l'adopter ! Quitte à dépasser les limites de la loi... Et si Eric jouait le mari et père parfait auprès des deux femmes ? Spoiler de l'épisode 57 de Plus belle la vie, encore plus belle.