PBLVEPB - [SPOILER] - Eric prend son rôle un peu trop au sérieux

Luna et Blanche ont missionné Eric. Il doit permettre à Maya de s'entraîner à affronter son patron... Peut-être que l'ancien policier prend son rôle un petit peu trop à cœur ! Et si ça fonctionnait finalement... Spoiler de l'épisode 99 de Plus belle la vie, encore plus belle.