PBLVEPB - [SPOILER] - Éric a des doutes sur Zoé

Éric a, malgré l'interdiction d'Ariane, continué à suivre et espionner Zoé... Il est intimement persuadé qu'elle cache quelque chose ! Pour autant, Ariane décide de faire confiance à sa fille. L'avenir lui dira si elle avait raison.... Spoiler de l'épisode 25 de Plus belle la vie, encore plus belle.