PBLVEPB - [SPOILER] - Estelle et Djawad toujours amoureux ?

Fraîchement de retour et déjà en garde à vue, Djawad est soupçonné de complicité de tentative de meurtre avec Estelle... Ils sont tous deux entendus par Ariane et Samuel ! Estelle avait-elle une liaison avec Djawad dans le dos de Fancesco ? Cette situation l'aurait-elle poussée à se débarrasser de lui ? Spoiler de l'épisode 9 de Plus belle la vie, encore plus belle.