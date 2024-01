PBLVEPB - [SPOILER] - Francesco proche de la mort

Francesco est de plus en plus en forme... Encore quelques temps avant que son organisme soit totalement désintoxiqué. Estelle tient à reprendre sa formation, mais son chéri ne s'imagine pas vivre sans elle à ses côtés 24heures/24... Soudain, Francesco est pris d'une fulgurante douleur ! Spoiler de l'épisode 6 de Plus belle la vie, encore plus belle.