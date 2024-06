PBLVEPB - [SPOILER] - Gabriel vole la lumière de Babeth

Jules continue d'enregistrer sa série de vidéos. Quand c'est au tour de Babeth, Gabriel ne peut s'empêcher d'être sous les feux des projecteurs ! On n'est pas si étonnés... Spoiler de l'épisode 112 de Plus belle la vie, encore plus belle.