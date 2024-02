PBLVEPB - [SPOILER] - Jules fou amoureux de Morgane

Au lendemain de la soirée Saint-Valentin, Jules se félicite de ne pas avoir profité de l'état d'ébriété de Morgane… Il se demande quand même si son acte sera bien reçu par la jeune femme. Il espère qu'elle ne prendra pas cela pour un vent ! Serait-il plus amoureux qu'il ne le pense ? Spoiler de l'épisode 29 de Plus belle la vie, encore plus belle.