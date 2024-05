PBLVEPB - [SPOILER] - Jules veut rendre hommage à Betty...

Jules réunit ses amis proches à la Résidence Massilia. Il a une idée à leur soumettre : rendre hommage à sa cousine. S'ils sont d'accords pour dire que c'est une excellente idée, ils sont aussi unanimes au sujet de la culpabilité de Kilian et Aya... Spoiler de l'épisode 89 de Plus belle la vie, encore plus belle.