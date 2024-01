PBLVEPB - [SPOILER] - Jusqu'où ira Francesco pour retenir Estelle ?

Francesco sent qu'Estelle lui échappe. Alors, il est prêt à tout pour re-consolider leur relation ! Il en devient insistant, violent, étouffant... Faisons-nous fasse au vrai visage d'Ibaldi ? Spoiler de l'épisode 13 de Plus belle la vie, encore plus belle.