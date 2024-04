PBLVEPB - [SPOILER] - Kilian toujours amoureux de Betty ?

Alors que la soirée d'Ophélie bat son plein, la discussion de Kilian et Aya est elle plus sérieuse ! La jeune femme s'interroge sur les sentiments de Kilian à l'égard de son ex femme, Betty... Spoiler de l'épisode 68 de Plus belle la vie, encore plus belle.