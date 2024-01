PBLVEPB - [SPOILER] - La découverte d'Ariane en Une de Radio-Mistral

La nouvelle a déjà fait le tour du quartier... Nebout, Boher et Thomas ont chacun un avis bien tranché sur le sujet ! Pas sûr qu'Ariane aimerait les entendre débattre de la sorte. Spoiler de l'épisode 14 de Plus belle la vie, encore plus belle.