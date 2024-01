PBLVEPB - [SPOILER] - Le mensonge de Boher à Léa

La répartition des tâches semble être LE sujet à la coloc des Nebout ! Patrick et Jean-Paul font un pacte : Boher s'occupe des tâches liées à la voiture alors que Nebout, lui, est en charge du repassage. Mais pas un mot ! À moins que Patrick fasse une gaffe... Spoiler de l'épisode 10 de Plus belle la vie, encore plus belle.