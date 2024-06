PBLVEPB - [SPOILER] - Le passé de Blanche ressurgit

En consultation avec son psychologue, Blanche revit des traumatismes du passé... Cette technique d'EMDR pousse la quinquagénaire dans ses retranchements. Entre honte et culpabilité, Blanche ne peut contenir sa peine ! Spoiler de l'épisode 122 de Plus belle la vie, encore plus belle.