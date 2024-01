PBLVEPB - [SPOILER] - Le quartier contaminé ?

Au cabinet médical, Babeth s'étonne d'un nombre de patients incomensurable. L'intoxication de Francesco n'y est pas pour rien... La psychose s'est emparée du quartier. Gabriel et Léa ont du pain sur la planche ! Spoiler de l'épisode 2 de Plus belle la vie, encore plus belle.