PBLVEPB - [SPOILER] - Le secret de famille d’Aya

En cuisine, Barbara sent bien qu'Aya est préoccupée... La jeune commis s'inquiète pour son frère ! Il faut lui trouver un avocat. Aya a quelqu'un en tête... Spoiler de l'épisode 9 de Plus belle la vie, encore plus belle.