PBLVEPB - [SPOILER] - Léa annonce une mauvaise nouvelle à Blanche et Luna

Blanche et Luna se projettent déjà dans le Pavillon des Fleurs. Mais Léa a une mauvaise nouvelle ! Vanessa Kepler va leur mettre des bâtons dans les roues jusqu'au bout... Spoiler de l'épisode 81 de Plus belle la vie, encore plus belle.