PBLVEPB - [SPOILER] - Léa et Babeth très inquiètes pour Patrick

Tout l'entourage de Patrick est persuadé qu'il est victime d'hallucinations. Et si le manque du commissariat poussait le commandant à imaginer ce meurtre ? Babeth et Léa sont très inquiètes... Spoiler de l'épisode 37 de Plus belle la vie, encore plus belle.