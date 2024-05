PBLVEPB - [SPOILER] - L'enquête sur l'affaire Betty remise en cause ?

L'enquête sur la mort de Betty prend un tout autre tournant. Ariane et Jean-Paul font face à une collègue qui remet tout en question ! Sa théorie prouve que Betty n'a pas été poignardée... ou en tout cas, pas au bar du Mistral. Spoiler de l'épisode 87 de Plus belle la vie, encore plus belle.