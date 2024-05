PBLVEPB - [SPOILER] - Les retrouvailles de Djawad et Aya !

Aya est de retour dans les cuisines du Mistal. Elle retrouve Djawad. Le frère et la sœur sont très émus... En attendant, la jeune femme désespère de ne jamais revoir Kilian ! Spoiler de l'épisode 95 de Plus belle la vie, encore plus belle.