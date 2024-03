PBLVEPB - [SPOILER] - Les retrouvailles entre Barbara et Nisma !

Enfin, elles se retrouvent ! Elles ne s'étaient pas vues depuis des lustres. Entre le travail de Barbara, son bébé et les études de Nisma, rien n'est facile. Sans parler des événements passés... Spoiler de l'épisode 57 de Plus belle la vie, encore plus belle.